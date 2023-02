Vasto attacco hacker: colpiti anche i siti delle banche Carige e Bper

Nella giornata di eri un vasto attacco hacker rivendicato da un gruppo filorusso ha colpito diversi siti italiani. Problemi sono stati registrati dal sito dei Carabinieri ma anche da quello del Ministero della Difesa e del Ministero degli Esteri.

Come riporta hdblog.it tra i siti colpiti ci sono anche quelli delle banche Carige e Bper, oltre a quello della società energetica A2A.



L'attacco è stato rivendicato dal gruppo di hacker NoName57(16), che ha diramato una comunicazione in merito su Telegram. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli.