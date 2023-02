Travelbuy, convention a Roma il 25 marzo

Travelbuy dà appuntamento a Roma il prossimo 25 marzo per la convention 2023, alla quale parteciperanno non solo le adv del network, ma anche circa venti tra tour operator, compagnie aeree e operatori del settore, oltre all’ente del turismo spagnolo.

Nell’ambito della convention si terrà un panel moderato da Roberto Gentile che vedrà il coinvolgimento di note personalità del settore e a seguire un intervento di Andrea Pellizzari.



“Finalmente, dopo vari anni - commenta Alfredo Vassalluzzo (nella foto), founder del network - un evento in grande stile che sarà l’occasione per incontrare in un’unica location i principali attori del turismo nazionale e internazionale, le agenzie del network e tanti altri imprenditori di successo”.



Nel corso della mattina, ogni operatore avrà a disposizione un desk per incontrare gli agenti creando così momenti di formazione commerciale, mentre nel pomeriggio si terrà la formazione più specifica e la tavola rotonda.



“Lavorare ad un evento del genere - conclude Vassalluzzo - a cui parteciperanno agenzie, tour operator, compagnie aeree, fornitori di servizi, enti del turismo, è una delle attività più stimolanti del nostro lavoro, perché è in questi momenti che si crea il network e lo si fa crescere”.