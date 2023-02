"L'impegno straordinario proseguirà anche nelle prossime settimane". Mentre si attende una misura che possa risolvere definitivamente il caos passaporti, il Ministero degli Interni assicura che resterà operativo il piano straordinario attivato dagli uffici di Polizia in tutto il territorio nazionale per ridurre i tempi di richiesta e rilascio dei documenti.

Dall’inizio dell’anno, ha fatto sapere il Viminale in una nota riportata dall'Ansa, il piano ha permesso di dare un'accelerata alle procedure, consentendo il rilascio di "339.040 passaporti, di cui 59.425 solo nella scorsa settimana". In particolare, ha precisato il dicastero, "a gennaio sono stati rilasciati 190.456 documenti, 148.584 sono stati emessi dall'1 al 19 febbraio".



Il piano

Su tutto il territorio nazionale sono state attivate delle "task force dedicate, rispettivamente, all'acquisizione delle istanze e alla loro lavorazione, all'ampliamento dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, alla apertura di open day nelle giornate di sabato e domenica, appuntamenti dedicati per le urgenze, all'acquisizione delle istanze con modalità alternative all'agenda on line, al monitoraggio quotidiano della medesima agenda al fine di aumentare i posti disponibili per le prenotazioni”.