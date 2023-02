Hans, il nuovo vettore anglo-indiano, cerca investitori

Hans Airways cerca investitori per mettersi in volo. La startup anglo-indiana è alla ricerca di capitali dopo che la Caa, l'autorità Uk per l'aviazione civile, ha costretto il vettore a ritardare i piani per il debutto.

Dopo la decisone degli organi di controllo, Hans ha messo in campo una serie di iniziative per incrementare i dialoghi con i potenziali investitori, tenendo aperta anche l'opzione di rinunciare al suo primo aereo.



La società in una nota ha precisato che il vettore mantiene un'attività di startup solvibile "sin dall'avvio, nel 2019", come riporta ttgmedia.com. Inoltre, viene sottolineanco che Hans "soddisfa tutti gli aspetti tecnici delle operazioni per le compagnie a lungo raggio".