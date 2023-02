Euphemia: arriva la nuova piattaforma per i Personal Voyager

"Euphemia investe sullo sviluppo tecnologico e lancia la nuova piattaforma rivolta ai Personal Voyager, concepita per offrire ad ogni agente di viaggi Euphemia un vero e proprio ufficio virtuale, accessibile sempre, ovunque e da qualsiasi device. L'a.d. di Euphemia Michele Zucchi ha spiegato: "Questa piattaforma rispecchia perfettamente la nostra filosofia operativa: non è uno strumento calato dall'alto, ma un supporto che coniuga le potenzialità del digitale con le reali necessità dei Personal Voyager e, come tale, ha comportato una lunga e complessa gestazione. Il risultato è un portale molto completo e competitivo, in grado di accompagnare gli agenti nel loro lavoro a 360 gradi...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)