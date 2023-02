di Amina D'Addario

A volte vendere crociere può letteralmente fare la fortuna di un’agenzia di viaggi. È il caso della Ruffo Viaggi di Ruffano, in provincia di Lecce, specializzata ormai da anni nelle crociere a tema.



“Tutto è partito una ventina di anni fa, quando - racconta a TTG Italia il titolare, Giuseppe Preite (nella foto) - abbiamo capito che, oltre al classico lavoro di intermediazione, dovevamo investire su un prodotto tutto nostro, creato da noi. Sono nate così le crociere legate agli eventi, viaggi a tema che in alcuni casi sono diventati dei veri e propri marchi di nostra proprietà. Ma anche uno strumento, per noi, per uscire da un piccolo comune di 9.500 abitanti e aprirci a un mercato molto più ampio, che difficilmente avremmo raggiunto”.



La Pizzica

Tra i format più conosciuti creati dalla Ruffo Viaggi, la ‘Crociera della Pizzica’, dove l’itinerario e le consuete attività in nave vengono abbinati a lezioni di ballo e spettacoli a tema pizzica. Una formula vicina ormai alla sua undicesima edizione che, precisa Preite, “non si è mai fermata, neanche durante la pandemia” e con cui, sottolinea, “siamo riusciti lo scorso anno a portare a bordo oltre 1.200 persone”.



Wine Sea

Ma quella dedicata alla danza salentina è solo una delle tante formule messe a punto negli anni dalla Ruffo Viaggi. Nasce ad esempio dalla collaborazione con Msc, Gambero Rosso e Associazione Italiana Sommelier, il progetto ‘Wine Sea’, primo esempio di crociera legata alla degustazione del vino. “L’abbiamo creata quattro anni fa io e un mio amico enologo, per approfondire curiosità e temi legati al mondo del vino, promuovere incontri b2b con produttori, corsi di aggiornamento per esperti e addirittura sessioni di neuromarketing. In poco tempo si è trasformata in un’iniziativa di successo con due versioni: una nel Mediterraneo e una World, che lo scorso novembre ha portato gli appassionati del vino nei Caraibi”.

Un evento unico nel suo genere abbinato anche a un concorso: “Durante la crociera - precisa Preite - ai passeggeri viene chiesto di esprimere un voto ai vini e quello premiato viene inserito nella carta dei vini della flotta Msc”.



Un’attività consolidata, quella della Ruffo Viaggi, ma in continua evoluzione. “Ormai possiamo dire di essere un punto di riferimento per le crociere tematiche. Organizziamo eventi aziendali e di team building a bordo, convention, corsi di lingua. Utilizziamo la nave come un contenitore che riempiamo a seconda delle esigenze. Ma non ci fermiamo. Stiamo pensando a una crociera dell’olio e un altro paio di modelli da mettere a punto, chissà.”