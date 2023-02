Europ Assistance: Morelli nuovo responsabile unità retail

Europ Assistance Italia rinnova la propria struttura organizzativa e affida alla direzione di Matteo Morelli l’intera unità dedicata al retail. Morelli assume la carica di chief retail & direct channels officer di Europ Assistance Italia.

La struttura globale è suddivisa in varie unità organizzative: Retail insurance e direct channels, la cui responsabilità viene assunta ad interim da Matteo Morelli, Retail travel, Channel strategy & reporting e Network training & onboarding.



La strategia retail fa leva sulla vicinanza al territorio per offrire un elevato standard di supporto e formazione insieme alla completezza e competitività della gamma d’offerta multiarea.

“Assumere questo nuovo ruolo è per me un onore e al tempo stesso una sfida che sono pronto a cogliere insieme a tutto il mio team - afferma Morelli -. Il canale retail riveste per noi un’importanza strategica e vogliamo continuare a crescere per fornire la migliore consulenza ai nostri partner e confermare loro di essere la compagnia di assistenza più affidabile sul mercato. Le parole chiave restano quelle di sempre ossia vicinanza, semplicità e innovazione e con questa nuova struttura puntiamo a rafforzare ancora di più il nostro obiettivo prioritario: essere vicini alle agenzie di viaggi e agli intermediari assicurativi, ascoltando i loro bisogni e sviluppando nuove relazioni e opportunità di business”.