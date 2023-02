Il caso irrisolto delle compagnie aeree

Qualcuno lo dice sottovoce, altri come Franco Gattinoni sono abbastanza netti nel dire che così non è possibile fare programmazione. I collegamenti aerei verso Sicilia e Sardegna sono un grande punto interrogativo per la prossima stagione estiva.

Tutto abbastanza simile all'estate del '22 con rotte e frequenze che promettono bene a inizio primavera e poi svaniscono per mancanza di aerei e tassi di occupazione inferiori al previsto.



Gattinoni ha spiegato che le low cost vivono di annunci in doppia cifra per poi ridurre sempre aeroporti e frequenze anche durante le stagioni calde. Senza tanti preavvisi. La situazione non è molto diversa anche sul medio raggio, dove si assiste sempre più a modifiche in corsa dei vari network. Serve una regolamentazione ma di questo passo si rischia di arrivare a giugno con i problemi di sempre.