Nel 2022, le agenzie del Gruppo Bluvacanze hanno recuperato l’80% dei volumi rispetto al 2019. Lo rivelano i dati dell’Osservatorio Bluvacanze, che ha analizzato le vendite dei suoi 300 punti vendita associati con i marchi Vivere&Viaggiare e Bluvacanze.

Il valore medio delle pratiche si è attestato sui 2.870 euro, in netta progressione rispetto ai 2.300 euro del 2021.



Complessivamente, le agenzie di viaggi del gruppo hanno fatto viaggiare 90mila persone, concentrando le vendite (il 45% di esse) perlopiù nel periodo compreso tra aprile e giugno.



La finestra di prenotazione è stata circoscritta tra i 90 e i 30 giorni dalla partenza. “Questo dato – precisa il gruppo in una nota - conferma la buona prassi dell’advanced booking, soprattutto per le settimane delle alte stagioni, per avere la possibilità di accedere alle migliori proposte in termini promozionali, ma anche di maggiore disponibilità”.



Crociere ed Egitto

Sul fronte del prodotto best seller sono state le crociere e l’Egitto, che con il Mar Rosso si confermano in testa alle preferenze degli italiani. “Il 2023 si apre nel segno della continuità, con crociere ed Egitto Mare in cima alle prenotazioni – commenta in una nota Raffaele Caiazzo, della Direzione Commerciale Bluvacanze (nella foto) -: in particolare, le crociere sono tornate a un advanced booking sostenuto e a un prezzo medio superiore, sulla scia di campagne dedicate”.



La top ten delle destinazioni vede le crociere nel Mediterraneo con il 21% delle scelte. A seguire l’Egitto Mare con il 18%; Spagna con Canarie, Maldive, Parigi, Repubblica Dominicana con Bayahibe, Capo Verde, Kenya Mare, Zanzibar, infine New York.



Il 2023

Guardando i primi mesi del 2023, la adv del Gruppo registrano un’ottimo trend viaggi di nozze sulle destinazioni più tradizionali, come Stati Uniti e Maldive. Il Mare Italia è ancora in stand by, ma ciò, sottolinea il gruppo, rispecchia il “tradizionale comportamento di gran parte degli italiani, che solo da marzo danno il via alle prenotazioni estive sulla Penisola”.