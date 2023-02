TraghettiGDS: nuova veste grafica e riconferma del regime commissionale

TraghettiGDS rinnova la sua veste grafica. “Dal 2015 abbiamo lavorato quotidianamente per rendere il sito il più efficiente e funzionale possibile; quest'anno abbiamo deciso di rinnovare anche la grafica, che comprende una pluralità di aspetti” spiegano da Traghettilines.

Dopo quasi dieci anni quindi, TraghettiGDS cambia stile e si rinnova con un design più lineare ed essenziale, ma cambia anche il motore di ricerca e di prenotazione, con la compilazione intelligente dei porti di partenza e di arrivo e una procedura di ricerca più veloce.



Inoltre, anche per il 2023, è stato rinnovato il piano incentivi, che in termini commissionali rappresenta una riconferma. TraghettiGDS continua dunque il processo di innovazione e si consolida come un partner di biglietteria marittima molto utilizzato dalle agenzie di viaggi.