Crociere, la sorpresa in agenzia: “È boom di richieste dai giovani”

"L'indicazione arriva dalle agenzie viaggi: le crociere non sono più un'esclusiva delle coppie di mezza età. Nelle ultime stagioni bussano alla porta dei dettaglianti sempre più giovani attratti sia dalla possibilità di provare l'animazione e le attrazioni adrenaliniche disponibili a bordo, che dalle tariffe interessanti. A sintetizzare il fenomeno è Luca Montanari, titolare di Pleasure Travel: "Se fino a qualche anno fa erano soprattutto gli over 50 a scegliere questo tipo di vacanza, oggi notiamo che si stanno avvicinando anche i trentenni, soprattutto su certi tipi di itinerari nel Mediterraneo e ancora di più durante l'estate. Si stanno rendendo conto che a cifre tutto sommato abbordabili hanno animazione, discoteche e serie di plus che con un budget equivalente difficilmente riuscirebbero a ottenere altrove...". (Continua sulla Digital edition di TTG Magazine)