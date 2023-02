Uk, il grande ritorno delle agenzie di viaggi

Le difficili stagioni costellate di divieti, incertezze e limitazioni ai viaggi hanno lasciato uno strascico nei viaggiatori. Che ora cercano certezze, trovandole nelle agenzie di viaggi.

Abta, l'associazione dei dettaglianti del Regno Unito, segnala il grande ritorno all'intermediazione, dopo anni in cui il 'fai da te' agevolato dal web sembrava destinato a crescere in maniera incontrollata.



Per i britannici il mese di febbraio non è un periodo come gli altri, dal momento che coicinde con le 'vacanze di metà semestre', ovvero settimane in cui molti inglesi si concedono un break.



Per l'associazione, afferma ttgmedia.com, molte agenzie di viaggi hanno registrato negli ultimi tempi vendite record proprio per le partenze di febbraio. Inoltre la ricerca realizzata da Abta sui consumatori rileva che quest'anno il 36% in più dei viaggiatori sceglierà per la prenotazione un professionista del settore. Nel 45% dei casi, la scelta di un'agenzia è dettata dalla sicurezza del pacchetto turistico, nel 38% invece dai consigli degli agenti.