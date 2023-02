Caos passaporti, l’indagine: “Fino a sei mesi per ottenere un appuntamento”

Nella maggior parte delle città italiane i tempi di attesa per ottenere un appuntamento in questura per richiedere il passaporto è di sei mesi. E nei casi di Genova e Padova non si riesce neanche a trovare una disponibilità. È quanto rivela un’indagine condotta da Altroconsumo in 13 città della Penisola, attraverso la piattaforma ministeriale che fornisce le disponibilità presso i commissariati presenti all'interno della provincia.

Secondo i tentativi effettuati dall'associazione, a Bolzano e a Torino bisogna aspettare, rispettivamente, oltre quattro e sei mesi per avere una disponibilità. E per padovani e genovesi risulta addirittura impossibile ottenere una data.



Tra le città più lente anche Cagliari, Ancona (tre mesi) e Reggio Calabria (due mesi e mezzo).



La macchina burocratica non funziona meglio a Milano, dove ci vuole circa un mese per varcare la soglia della questura. Tempi più ragionevoli, invece, a Roma (10 giorni), Napoli e Palermo (15 giorni). Bene Bologna, dove il tempo per un primo appuntamento disponibile è di un giorno.



Per Altroconsumo è necessaria una risposta strutturale da parte delle istituzioni. L'associazione chiede "alle autorità competenti di andare maggiormente incontro alle necessità dei cittadini, adottando una serie di interventi che permettano di far fronte alla situazione nel breve e nel lungo periodo".