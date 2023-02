Il mercato dei viaggi di lusso supera “di gran lunga” i livelli del 2019. La conferma che la fascia alta del turismo sta vivendo una stagione d’oro arriva dall’ultimo forum Virtuoso di San Francisco, dove le agenzie del network hanno condiviso i primi numeri dell’anno.



"In tutti i settori, le prenotazioni di Virtuoso per il 2023 sono aumentate del 52% rispetto allo stesso periodo del 2019, considerato finora il punto più alto per i viaggi" ha affermato la rete in un comunicato riportato da Travel Weekly.

Tariffe medie da record

Virtuoso ha anche spiegato che le prenotazioni aggregate di hotel per il tempo libero per il 2023 effettuate nel 2022 hanno superato del 135% le prenotazioni del 2020 fatte nel 2019. E che tali prenotazioni riflettono tariffe medie giornaliere "da record”.



Per dormire in hotel ques'estate, i viaggiatori di fascia alta hanno finora sborsato, in media, cifre superiori ai 1.800 dollari a notte. E proprio le prenotazioni di luglio viaggiano a un ritmo superiore dell’83% rispetto allo stesso mese del 2019. A. D. A.