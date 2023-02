Promozione, nasce AssoCaraibi: formazione e servizi per le agenzie di viaggi

Promuovere tutti i Paesi toccati dal mare caraibico, dalle Antille ai Paesi del Centro e di una parte del Sud America, per un totale di circa 40 territori: nasce con questo obiettivo AssoCaraibi, l'associazione che vuole dare rappresentanza anche alle mete che non hanno ancora una loro presenza in Italia.

"Secondo Stefano De Paoli, rappresentante in Italia dell’ente del turismo dell’isola caraibica di Anguilla e uno dei promotori di Assocaraibi - si legge in una nota -, l’associazione avrà un ruolo determinante nel settore del turismo, per diffondere la conoscenza dell’enorme varietà di caratteristiche culturali e naturali della regione".



L'associazione annuncia anche la decisione di ammettere al suo interno le agenzie di viaggi senza richiedere quote associative e fornendo percorsi formativi e facilitazioni nei rapporti con le aziende dell'area caraibi, oltre a educational sulla destinazione. "AssoCaraibi - precisa ancora il comunicato - svilupperà inoltre partnership con le Camere di Commercio e le istituzioni della regione per facilitare l’avvio di scambi commerciali tra l’Italia e i molti Paesi che si affacciano sul mare caraibico".