Sabre conferma la partership con Travelmatic

Prosegue la collaborazione tra Sabre e Travelmatic. La partnerhip tra le due aziende è infatti stata prorogata per altri cinque anni.

Mimmo Cristofaro, ceo di TravelMatic, pone l'accento sull'"elevato livello di automazione offerto da Sabre attraverso la sua tecnologia". E prosegue: "Il 75% dei biglietti viene emesso automaticamente grazie a Sabre, facilitando i processi di prenotazione, controllo qualità ed emissione. La facilità d'uso e l'alto grado di personalizzazione nella fase di autoprenotazione, così come l'integrazione con i sistemi di contabilità aziendale, le tmc e i consolidatori con il monitoraggio dei processi in tempo reale, hanno fatto una differenza significativa rispetto ai nostri competitor".



Paola de Filippo, direttore generale per l'Italia di Sabre, aggiunge: "Siamo lieti di continuare questa collaborazione in vista di un'ulteriore espansione di TravelMatic e del suo team, che sanno che la nuova normalità è l'automazione, e in Sabre il nostro processo di pensiero inizia con l'individuare i punti in cui possiamo alleggerire il peso delle attività manuali e amministrative, in modo che i consulenti di viaggio possano concentrarsi e utilizzare le loro competenze per le attività che generano profitti. È in questo modo che TravelMatic ha aggiunto un valore reale, fornendo un servizio clienti eccellente".