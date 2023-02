di Martina Tartaglino

Dopo quattro anni Costa Crociere è tornata a premiare i suoi migliori partner della distribuzione e lo ha fatto a bordo di Costa Smeralda ancorata in rada a Sanremo per tutta la durata del Festival della canzone italiana. E proprio durante la crociera-evento si è svolta la 27esima edizione di Protagonisti del Mare con 410 agenzie invitate.

Oltre ai riconoscimenti per la stampa trade (e quindi anche a TTG Italia) e per i network Welcome Travel, GEO Travel Nework, Gattinoni Mondo di Vacanze, Gruppo Robintur consegnati rispettivamente ad Adriano Apicella, Sabrina Nadaletti, Massimiliano Zanessi, sono state 120 le adv premiate dal management di Costa Crociere.



Tra le diciassette categorie di premiazione le “Agenzie Over the Top” e le migliori performance a livello nazionale. Ecco i nomi.



Over the Top



Vi.Def

Stat Viaggi

Andirivieni Travel

Viaggi Lisippo

Caputo Viaggi

Lory Viaggi

Volare Together

I Viaggi del Principe

Fisicara Viaggi



Miglior Agenzia Sales Sprint 2022

Tutto Colorato Viaggi



Miglior Agenzia Costa Extra

Di&Gi Viaggi



Miglior Agenzia Early Booking

Il Genio dei Viaggi



Miglior Agenzia Vendite di Valore

Adesso Sole



Miglior Agenzia Vendite Gruppi

Sogni ed Emozioni Viaggi



Miglior Agenzia Vendite Individuali

Oasi e Miraggi



Miglior Agenzia Vendite Totali

Destinazione Sole