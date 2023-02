Outdoor: la piattaforma Pitchup triplica le prenotazioni nel 2022

Più del triplo delle prenotazioni rispetto all'anno precedente per il 2022 di Pitchup. La piattaforma per la prenotazione di soggiorni all'aperto annuncia una chiusura d'anno decisamente positiva, con un incremento del 227% per quanto riguarda l'Italia. Ancora più alto l'incremento della spesa, che registra un +266%.

"Merito di questi incrementi - riporta una nota stampa dell'azienda è stato sicuramente il numero di vacanzieri che nel 2022 hanno voluto concedersi un viaggio outdoor in Italia: oltre il 158% in più se guardiamo i numeri del 2021"



In totale nell'anno la piattaforma ha registrato 33 milioni di visite sul sito; la spesa totale dei vacanzieri per soggiornare in una delle strutture presenti sul portale ammonta invece a 60 milioni di sterline.



"Il totale raggiunto è stato quindi di 5 milioni di notti prenotate - prosegue la nota -, con Piemonte (+426%), Valle D’Aosta (+300%) e Campania (+266%) tra le regioni italiane che hanno avuto il maggior incremento di prenotazioni rispetto al 2021".



Per quanto riguarda i trend della clientela, crescono le richieste di vacanze in compagnia di animali domestici (+48%), oltre a quelle per strutture che offrono servizi extra come attività di pesca (+99%), transfer (+285%) ed esperienze gastronomiche con prodotti locali (+153%).