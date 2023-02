Accordo Assoturismo-BCC Banca Iccrea per le aziende del settore

BCC Banca Iccrea ha siglato un accordo con Assoturismo Confesercenti per sviluppare una consulenza specialistica nel comparto turistico dedicata alle realtà associate.

Grazie all’intesa, per le imprese associate ad Assoturismo, sarà quindi possibile ricevere supporto dal Gruppo BCC Iccrea per servizi consulenziali specifici e finalizzati in particolare all’accesso dei fondi disponibili su PNRR e attraverso bandi nazionali/regionali, in sinergia con le singole articolazioni territoriali di Confesercenti.



Inoltre, la partnership prevede la predisposizione di linee di credito dedicate per sostenere la crescita – manageriale e strutturale – del settore alberghiero, e l’opportunità di realizzare iniziative dedicate agli operatori del comparto.



Un particolare focus della consulenza, sempre nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è rivolto allo sviluppo di progetti per l’innovazione, la digitalizzazione, la transizione energetica e verde del settore, con un’attenzione particolare all’imprenditoria alberghiera, affinché si crei una stretta sinergia per la consulenza e la messa in atto dei progetti di investimento presenti nel Piano.



“Siamo soddisfatti di aver definito questa importante collaborazione con il Gruppo BCC Iccrea - ha sottolineato Vittorio Messina, (nella foto) presidente di Assoturismo Confesercenti -. Grazie a questo accordo, le nostre imprese potranno contare sulla rete di strutture e servizi del Gruppo e delle 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1.000 territoriali che costituiscono la rete di Assoturismo e Confesercenti. Una sinergia ancora più importante in vista degli importanti investimenti per il turismo previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un’opportunità storica che deve essere colta. Il settore turistico è in un momento cruciale per il suo sviluppo ed è importante che possa far affidamento su banche vicine ai territori e capaci di offrire prodotti finanziari adatti alle esigenze delle singole aziende”.