Il problema della lentezza del rilascio dei passaporti, problema che si sta aggravando di giorno in giorno, mette in seria difficoltà non solo i cittadini, ma anche le agenzie di viaggi.

A sottolinearlo Piero Innocenti (nella foto), presidente vicario della Fiavet Confcommercio Puglia: “Libertà di movimento e libertà di impresa - osserva - sono diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione. Ma, a quanto pare, ad alcuni sono diritti in questo momento negati”.



Ed evidenzia come, a causa del’incertezza sui tempi di rilascio dei documenti, gli agenti di viaggi sono nella situazione di non poter vendere pacchetti turistici: “Questo quanto ci riferiscono i nostri associati da tutte le Province pugliesi – aggiunge Innocenti – e noi siamo un indicatore molto attendibile. Auspico un intervento deciso e risolutivo, prima che la situazione, con l'approssimarsi dell'estate, peggiori piuttosto che normalizzarsi”.