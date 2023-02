di Martina Tartaglino

“Senza il supporto e la fedeltà degli agenti di viaggio forse non saremmo qui. Grazie infinite per averci dato supporto in un momento così difficile per la nostra storia” così Carlo Schiavon (nella foto), country manager Italia di Costa Crociere si è rivolto al pubblico della 27esima edizione di Protagonisti del Mare, la crociera-evento a bordo di Costa Smeralda che dal 4 al 12 febbraio celebra i migliori agenti di viaggi, i partner e gli ambasciatori del brand Costa.

La nave è partita da Savona sabato 4 febbraio alla volta di Sanremo, dove per tutta la durata del Festival sarà ancorata in rada e ospiterà il palco galleggiante della kermesse con concerti, collegamenti in diretta con l’Ariston, eventi straordinari ad hoc, cantanti e ospiti dal mondo dello spettacolo, dei social della tv e dell’alta ristorazione.



A bordo sono presenti i rappresentanti di oltre 400 agenzie di viaggi selezionate e provenienti da tutta Italia. Centoventi saranno quelle premiate nel pomeriggio di lunedì dal management di Costa.

“A livello di vendite il 2022 si è rivelato meglio di quanto pensassimo e il 2023 è partito veramente alla grande con numeri superiori persino a quelli del 2019, prepandemia -ha detto Schiavon -. Nel bene e nel male ci stiamo abituando a lavorare in situazioni difficili, le prenotazioni ci sono. Significa che la vacanza è diventato un bene primario al quale non si vuole rinunciare. E il nostro prodotto offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile”.