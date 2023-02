Travel World Escape: Riccardo Santagostino direttore vendite

Prende forma la rete commerciale di Travel World Escape Tour Operator. Riccardo Santagostino assume la carica di direttore vendite che seguirà commercialmente l’area Lombardia-Piemonte-Liguria ed Emilia Romagna; nel team anche Bruno Normanno nel ruolo di consulente commerciale.

“Portare nelle agenzie di viaggi gli itinerari proposti da Travel World Escape – commenta Santagostino -, significa proiettare le agenzie stesse verso il futuro, rispondendo alle nuove esigenze di un mercato sempre più attento alle tematiche ambientali e sociali legate al mondo del travel”.



“Questo è un passo importante per l’azienda: si tratta di una vera e propria sinergia per trasmettere quelli che sono i profondi valori del brand verso la sostenibilità – aggiunge il ceo Cristina Laganà -. Quest’ultima, intesa come inclusione socio-ambientale ed economica, dev’essere una priorità per tutti gli stakeholder coinvolti, con l’obiettivo comune di consolidare il futuro del turismo e delle generazioni future”.



Prossimo passa sarà la selezione a livello territoriale delle agenzie “Ambassador” che, in partnership con Travel World Escape, saranno protagoniste di un percorso condiviso perseguendo la mission di un reale e misurabile cambiamento nel turismo e nel modo di viaggiare.