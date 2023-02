Il metaverso nel turismo: la formazione con Hg I-Tech

Obiettivo metaverso. Hg I-Tech, in collaborazione con Olimaint, ha organizzato il primo corso di formazione sul metaverso, ‘ Hg Oliday, tenutosi a Montecatini Terme. Il corso ha avuto come obiettivo quello di mostrare come il metaverso sia un'opportunità in ambito professionale, con la partecipazione di speaker provenienti da diversi settori.



Anna De Simone (nella foto), business development di Hg I-tech, ha presentato il corso e ha introdotto i temi trattati, tra cui la spiegazione dell'applicazione del metaverso nell'Hg Hotel Abetone e Piramidi Wellness.

Massimiliano Nicolini, direttore del dipartimento di ricerca e sviluppo di Olimaint e membro del metaverse standard forum, ha condiviso la sua esperienza trattando temi come la nascita e lo sviluppo del VRo e del multiverso, nonché le sue applicazioni nei settori del travel, sanitario e della pubblica amministrazione.



In particolare, il settore travel sta già iniziando a vedere l'impiego di questa tecnologia per offrire esperienze di viaggio immersive ai propri clienti.

Durante il corso è stata presentata la nascita di un'academy volta alla formazione delle nuove figure professionali che nasceranno dalle applicazioni del vro.



Hg I-Tech e i suoi partner lanceranno in futuro una serie di incontri e moduli volti alla sensibilizzazione sul tema del metaverso come nuova opportunità professionale.