Skyscanner: “Nel mese di gennaio prenotazioni in aumento del 52% rispetto al pre-Covid”

Il 2023 si apre con una grande voglia di viaggiare. Nel mese di gennaio Skyscanner ha rilevato un incremento delle prenotazioni, da parte dei viaggiatori italiani, superiore ai livelli pre-Covid.



“Dai nostri dati interni - spiega in una nota Laura Lindsay, esperta di trend di viaggio di Skyscanner -, abbiamo notato che la domanda di vacanze è estremamente elevata all’inizio di questo 2023, e che sorprendentemente le prenotazioni nella prima settimana di gennaio hanno superato del 52% il volume della corrispondente settimana del 2019”.

Le soluzioni di viaggio scelte dai connazionali comprendono un mix di destinazioni a corto, medio e lungo raggio. La piattaforma ha rilevato un particolare successo della funzione di ricerca ‘Ovunque’. Un segnale, secondo l’azienda, di come “i viaggiatori stiano agendo guidati dai prezzi e rimanendo flessibili sulle destinazioni”.



I viaggiatori, precisa Lindsay, “sono desiderosi di fare progetti di continuare a recuperare il tempo perduto. Il dato è testimoniato anche dal sondaggio condotto da Skyscanner a novembre 2022, nel quale oltre 1000 consumatori italiani hanno dichiarato che le proprie esperienze sarebbero state una priorità assoluta per il 2023. Dalla stessa indagine, è emerso che 1 italiano su 2 (49%) ha in programma di viaggiare di più rispetto al 2022”.