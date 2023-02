Bollette, atteso il calo: il prezzo potrebbe scendere quasi del 40%

I prezzi del gas nella prossima bolletta potrebbero finalmente scendere in maniera sensibile. Si attende infatti l'aggiornamento mensile dell'Arera sul prezzo del combustibile per i clienti in tutela di tutta Italia. Ma le indiscrezioni annunciate dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti parlano di un ribasso vicino al 40%.

Come riporta ilsole24ore.com, inoltre, per la prossima rilevazione i prezzi dovrebbero scendere ancora. Le previsioni vengono confermate anche da Nomisma Energia.



Si tratta questa volta di una marcia nidetro consistente, soprattutto se si considera che a inizio gennaio le bollette avevano fatto un ulteriore balzo in avanti del 25%.