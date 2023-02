eDreams Odigeo non arresta la propria crescita rimanendo fedele al ruolo di innovatore all’interno della travel industry. Ne è un’evidenza il servizio di abbonamento Prime, il primo lanciato nel settore viaggi, sul modello di Netflix, Spotify e CostCo. “Abbiamo iniziato nel 2017 con gli abbonamenti dedicati soltanto ai voli, poi abbiamo aggiunto gli hotel, il noleggio auto e andremo ancora avanti” commenta il ceo Dana Dunne.

La volontà dell’azienda è quella di continuare a investire su questo programma supportandone la crescita, con un obiettivo per il 2025 di oltre 7,25 milioni di abbonati. A novembre 2022, il totale di chi aveva sottoscritto l’abbonamento Prime ammontava a 3,8 milioni.

“Vogliamo raggiungere, a marzo del 2025, un Ebitda di 180 milioni di euro. I recenti risultati trimestrali – da luglio a settembre 2022 – mostrano un aumento del 78% dell’Ebitda di cassa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un dato che si traduce in 20 milioni di euro di Ebitda per il trimestre di riferimento”.



Specchio dell’ottimo stato di salute sono le performance della prima metà dell’anno fiscale 2022, con un fatturato che ha superato i livelli del pre-pandemia del 48%, ponendosi al di sopra della media dell’intero comparto.

Gaia Guarino