Passaporti, Fto: “Bene l’interesse di Santanché e Piantedosi, servono misure strutturali”

“Accogliamo con soddisfazione e ringraziamo i ministri Santanché e Piantedosi per la sensibilità dimostrata sul tema del caos passaporti che sta generando disagi ai cittadini e sta danneggiando le imprese del turismo”. Così Franco Gattinoni (nella foto), presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, in seguito alla mobilitazione dei titolari dei dicasteri del Turismo e degli Interni per risolvere le lungaggini delle procedure di rilascio dei documenti di viaggio.

“L’incontro tra i ministri risponde all’appello lanciato da Fto già molti mesi fa e coglie la gravità del problema”, continua Gattinoni, sottolineando che “i nostri associati registrano ritardi di molti mesi in diverse province. Si tratta di fatturato che va in fumo e lavoro che finisce alle ortiche: un disservizio inaccettabile da parte di una Pubblica amministrazione che dovrebbe supportare il nostro settore in questa delicata fase di ripartenza dopo i due anni durissimi della pandemia”.



Per il presidente di Fto, “sono apprezzabili gli open day, ma servono subito misure concrete di potenziamento per risolvere il problema in maniera strutturale, investendo sul personale e sulla digitalizzazione degli uffici”.