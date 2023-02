Fuel, fine della tregua: il costo torna a salire

Dopo il calo delle ultime settimane del 2022, il costo del fuel torna a salire, probabilmente anche per effetto della domanda sostenuta.

L'aggiornamento di Fto sul costo del carburante per gli aerei riporta infatti per gennaio una media per tonnellata metrica pari a 1.089,29 dollari, con un incremento del 14,8% rispetto al mese precedente. Il prezzo dunque torna nuovamente sopra la barriera psicologica dei 1.000 dollari. Il trend del mese, inoltre, è in crescita: mentre nella prima settimana il prezzo medio si stabilizzava a 985,59 dollari, nella quarta settimana dello scorso mese si è passati a 1153,47 dollari.



Rispetto a 12 mesi prima, il costo segna un aumento del 34,91%, pari a +281,87 dollari.



"Il cambio medio del dollaro a gennaio - aggiunge ancora la nota dell'associazione di categoria - viene dichiarato dalla Bce pari a 1,0769 dollari per un euro, quindi con un apprezzamento del 1,70% rispetto al mese precedente".