TTG People, il dietro le quinte del turismo

Siamo pronti per riprendere il filo del discorso ed entrare “nelle case” delle imprese per raccontare donne e uomini che fanno grande questa industria. TTG People è il primo e unico strumento di informazione che si immerge nel tessuto delle aziende per vivere con loro l’attività di tutti i giorni.

Un prodotto editoriale che nasce dalle pagine del nostro magazine per poi snodarsi in un lungo percorso tra agenzie di stampa e social, con fotogallery e commenti.



Tutto sotto l’insegna TTG Italia, tutto creato e coordinato dalla nostra redazione che, senza vincoli di sorta, va alla ricerca di storie da raccontare. (r.v.)