Gianfranco Affaticati, titolare dell'agenzia viaggi Aviata di San Giuliano Milanese, si è spento nella notte di lunedì 30 gennaio.

Oltre all'attività di agente di viaggi, Affaticati era noto nel mondo del turismo lombardo e nazionale soprattutto per la sua attiva partecipazione nell'associazionismo tra il 1980 e il 2008 prima in Fiavet, poi in Amavet.



La redazione e il direttore di TTG Italia partecipano al lutto della famiglia.