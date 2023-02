Se i big del web soffrono (sono notizie di questi giorni i licenziamenti di massa di colossi come Amazon e Google), nel sottobosco delle realtà emergenti qualcosa continua a muoversi. E il fatto che si tratti di nuove società non deve trarre in inganno: ormai le cosiddette nuove tecnologie e l'ecommerce hanno abbastanza anni sulle spalle da poter schierare in campo talenti tutt'altro che nuovi ma con un'ottima esperienza alle spalle.

Ha appena debuttato Cruisebound, un nuovo portale per la vendita di crociere che per il momento si rivolge al mercato americano. Ma anche se la Ota che raduna tutti i maggiori marchi del comparto ha pochi giorni di vita, al timone ci sono nientemento che ex membri di Booking.com e Priceline.



A darne notizia è lechotouristique.com, che spiega appunto come l'obiettivo della piattaforma sia diventare per le crociere quello che booking.com è per il settore alberghiero.



Gli investimenti

La finanzia sembra credere al manipolo di fondatori. Dopo un anno di test, afferma il portale di informazione francese, la Ota ha ottenuto 10 milioni di dollari di finanziamenti: a credere nel progetto è l'ex ceo di Booking Holdings Jeff Boyd e l'ex ceo e fondatore di Tripadvisor Steve Kaufer. In totale, dalla creazione della società nel 2021, Cruisebound ha raccolto 12,7 milioni di dollari.



Il neonato portale intende sfruttare l'onda lunga dell'abitudine a comprare online sviluppata negli scorsi anni dalla clientela di tutto il mondo, unendola con la consapevolezza che 'semplicità' è la parola d'ordine per un sistema di acquisto online. Inoltre tutto il progetto ruota intorno agli acquisti via smartphone, che nella versione di prova hanno rappresentato il 91% delle transazioni.



Inoltre la piattaforma, che ha sede a New York, afferma di essere disponibile per email, chat o telefono 24 ore al giorno 7 giorni la settimana.