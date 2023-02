Nuovo passo avanti per il Tourism Digital Hub, la piattaforma tecnologica sottostante a Italia.it supportata dai finanziamenti del Pnrr voluta dal Ministero del Turismo per archiviare la vecchia versione del portale in favore di uno strumento moderno e utile per tutta la filiera turistica.

Sono state infatti pubblicate le Linee guida che consentiranno ai soggetti pubblici e privati del comparto di operare nella piattaforma a seguito di specifici accordi con lo stesso Ministero.



L'orientamento

“Avere a disposizione uno standard digitale di riferimento, della cui uniformità si fa garante lo Stato, rappresenta una straordinaria opportunità per tutto l’ecosistema turistico italiano – sottolinea il ministro Daniela Santanchè –. Da un lato, gli operatori, sia pubblici che privati, avranno a disposizione regole digitali e tecnologiche ben chiare per contribuire al Tourism Digital Hub, per valorizzare i propri contenuti e integrare i propri servizi. Dall’altro il portale Italia.it, con la disponibilità di contenuti e servizi digitali qualificati e costantemente aggiornati, si candida a diventare il punto di riferimento informativo per i turisti e i visitatori nazionali e internazionali, nonché volano per l’incremento dei flussi turistici della nostra nazione”.



Le Linee guida si configurano quindi come standard digitale a livello nazionale con una finalità anche di scambio di dati e contenuti tra i partecipanti, acquistando così un ruolo di interfaccia di integrazione tra gli operatori di settore che desiderano far parte dell’ecosistema digitale e che sono operativi sul territorio nazionale italiano.