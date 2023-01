Cambio al vertice della Direzione Network in casa Welcome Travel. Andrea Moscardini (nella foto) termina la sua collaborazione per “misurarsi in nuove sfide professionali, uscendo in totale armonia con il network e gli azionisti Alpitour e Costa” recita la nota diffusa dal Gruppo.



“Si chiude con reciproca stima un rapporto pluriennale. Auguro ad Andrea Moscardini soddisfazioni e successi nel suo nuovo percorso professionale” dichiara l’a.d. Adriano Apicella.

La riorganizzazione

Apicella sottolinea come la riorganizzazione punti alla semplificazione della struttura e a creare maggiore sinergia tra le business unit aziendali.



“In questi anni, dopo un percorso iniziato nei primi anni Duemila e con l’importante esperienza alla direzione vendite del Gruppo Alpitour, ho avuto il privilegio di lavorare con persone straordinarie, affrontando sfide e progetti che mi hanno arricchito sia da un punto di vista professionale sia umano – commenta Andrea Moscardini –. Ora, dopo aver aiutato Welcome Travel nella fusione con Geo e aver gettato le basi del Crm, è arrivato il momento di guardare avanti. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il rapporto con gli agenti del network, costruito con momenti di ascolto e confronto e per questo il mio più grande ringraziamento va anche a tutti loro”.



La nuova organizzazione vedrà Dante Colitta al lavoro con la squadra dei network manager, al fianco di Apicella.