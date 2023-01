Astoi, i nuovi sviluppi della piattaforma Adv Overview

La piattaforma Adv Overview funziona ormai a pieno regime. Lanciata lo scorso luglio, è nata con lo scopo di diventare la base anagrafica dei t.o. associati Astoi.

I soci Astoi hanno conferito formale mandato all’associazione per raccogliere informazioni sul possesso dei requisiti per svolgere l’attività di agenzia di viaggi. Il conferimento di tale mandato ad Astoi, attribuisce all’Associazione la legittimità a reperire le informazioni nel pieno rispetto delle norme e ciò lo si evidenzia anche in risposta ad alcune affermazioni, prive di fondamento, sulla presunta mancanza di titolarità dell’Associazione stessa.



Il meccanismo è molto semplice: una volta che l’agenzia si sia iscritta sulla piattaforma ed abbia caricato quanto richiesto - ovvero autorizzazione amministrativa, polizza Rc e copertura per fallimento e insolvenza - i documenti vengono sottoposti a verifica e, qualora gli stessi risultino formalmente corretti, l’agenzia ottiene lo status di ‘Compliant’.



Adv Overview è uno strumento che soddisfa l’esigenza, per i soci Astoi, di poter disporre di informazioni che dovrebbero essere di dominio pubblico, sia per il consumatore sia per i partner commerciali delle agenzie di viaggi; ad oggi, il portale Infotrav non è aggiornato.



Gli associati Atoi metteranno poi in campo specifiche azioni di comunicazione a supporto del progetto. Al fine di far comprendere in modo più puntale ed esaustivo scopi, meccanismi e funzionalità della piattaforma, è stato previsto un ‘Info Point Adv Overview’ all’interno del Villaggio Astoi in Bit e in Bmt e, nel mese di febbraio, sono stati organizzati in collaborazione con Welcome Travel Group, Uvet Travel System, Blunet, Gattinoni, una serie di webinar dedicati alle adv, nel corso dei quali le stesse potranno avere evidenza del valore del progetto e della facilità di utilizzo della piattaforma. Si tratta quindi dell’avvio di un percorso che si protrarrà nel tempo e che prevede il coinvolgimento anche di altre realtà - come ad esempio altri player della distribuzione, associazioni- oltre a quelle la cui collaborazione è stata già definita.