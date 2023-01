Luca Patanè, Uvet: “Occorre rivedere la fiscalità per tornare a essere competitivi”

di Paola Trotta

“La competitività italiana nel settore degli eventi e del turismo a livello internazionale è figlia di una fiscalità difficile. A mio avviso da qui ai prossimi anni, la fiscalità va rivista in maniera importante per renderla competitiva al pari di altri Paesi, per produrre sempre maggior Pil in Italia derivante dal turismo”. A sistenerlo è Luca Patanè (nella foto), presidente del Gruppo Uvet durante il convegno 'Events for future' sulla situazione del mondo Mice.

"La difficoltà internazionale oggi, post Covid, è anche dovuta alla disruption della nostra filiera turistica, con tutte le questioni ancora aperte relative a finanziamenti, rapporti con le banche, agevolazioni che devono essere rimessi in moto. In caso contrario, gli equilibri della filiera rischiano di compromettersi per sempre”.