Apicella, Welcome Travel: “Torna il fatturato e l’inverno è meglio del 2019”

"Sono molto più ottimista rispetto a settembre". Per Adriano Apicella, ceo di Welcome Travel, sono molti i segnali che indicano come la ripresa del turismo del 2022 sia solida. Un conforto che arriva sia dai numeri sia dalle dinamiche della clientra. "A livello di budget - precisa - stiamo proiettando per il 2023 un totale recupero del 2019 per il settore leisure". Ma aggiunge: "Per i passeggeri il discorso è diverso: la previsione è di un meno 10-15 per cento rispetto al 2019; le tariffe medie sono aumentate appunto di una percentuale compresa tra 10 e 15 punti, quindi c'è un gap tra volumi e 'teste'...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)