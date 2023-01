di Alberto Caspani

Creazione di un ecosistema 4.0 e potenziamento del marketplace. Il 'futuro magico' di Nuovevacanze, riunitasi a Disneyland Paris per la convention 2023, è nell’implementazione dei servizi digitali.

“Flessibilità, scalabilità ed efficienza - spiega Corrado Lupo (nella foto), ceo di Nuovevacanze - sono le tre direttrici che stiamo perseguendo per favorire un’integrazione sempre maggiore della nostra piattaforma con i siti delle oltre 150 agenzie associate, nonché della ventina di nostri Family Travel Agent, in modo tale da innovare prodotto e opportunità commerciali. Le nuove interfacce permetteranno di caricare e riposizionare molteplici offerte nel ‘mercato virtuale’ di Nuovevacanze, grazie al quale è possibile ridare slancio alla vendita di tutti quei prodotti che necessitano di allargare la propria base d’accesso”.



La scelta di ambientare l’evento a Disneyland Paris è stata dettata, non a caso, dalla volontà di sensibilizzare ulteriormente le agenzie sull’impatto della digitalizzazione e delle tecnologie di realtà aumentata, entrambe al centro di un nuovo progetto d’espansione dedicato ai personaggi di Frozen e, da ottobre, del 100° anniversario dalla nascita della Walt Disney Company.