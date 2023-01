Vendite in agenzia al 100% su Ndc: l’obiettivo di Vueling

Vueling cambia marcia sulla distribuzione. La compagnia low cost del gruppo Iag ha fissato come obiettivo da raggiungere entro il 2024 il 100% di vendite in agenzia tramite le connessioni Ndc.

Il vettore si propone infatti di diventare uno dei primi a mettere a disposizione delle agenzie di viaggi la nuova tecnologia per la distribuzione che consente "una maggiore offerta e personalizzazione dei prodotti", come ha sottolinato la compagna stessa, ripresa da preferente.com.



L'intenzione del vettore è di mettere a punto un sistema di vendita in agenzia che competa con i gds, anche mettendo a disposizione contenuti sempre più eslcusivi tramite i propri canali.