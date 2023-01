Il Governo verso la riforma del Fisco: le ipotesi in campo

Mentre l'Agenzia delle Entrate annuncia le novità per i contribuenti nel prossimo triennio, il Governo si mette al lavoro sulla riforma del Fisco. Un intervento che si preannuncia corposo e che, secondo le intenzioni annunciate in questi giorni, mette mano a diversi aspetti del sistema di imposte del Paese.

Tra i punti all'ordine del giorno, la revisione di Ires e Irap. In particolare, si starebbe lavorando sull'abolizione della seconda: un tema più volte sollevato anche negli anni scorsi.



Come riporta corriere.it sul fronte dell'Iva l'idea sarebbe quella di razionalizzare il sistema di aliquote e in particolare quelle agevolate al 4, 5 e 10%.



Autonomi come i dipendenti

Tra le novità sul tavolo anche l'estensione della flat tax per tutti, dipendenti e autonomi, fino a 85mila euro di reddito. Ma prima di arrivare a questo passaggio l'intenzione del Governo sarebbe quella di introdurre la cosiddetta 'equità orizzontale', ovvero arrivare a uno stesso sistema di tassazione per tutti i tipi di reddito: dai dipendenti agli autonomi fino ai pensionati.



Allo stesso modo si dovrebbe mettere mano alla 'no tax area', uniformando le detrazioni: al momento infatti i pensionati non pagano tasse fino a 8.500 euro, gli autonomi fino a 5.500 e i dipendenti finoa 8.174 euro.



Secondo le prime informazioni, comunque, la legge delega non entrerà ancora nel dettaglio: per questo entreranno poi in campo i decreti attuativi.