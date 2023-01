Il Fisco si prepara a cambiare volto, soprattutto per quanto riguarda le imprese. L'Agenzia delle Entrate ha presentato il Piano integrato di attività e organizzazione che riguarda il triennio appena iniziato e che va di pari passo con il Pnrr.

Tra le prinicipali innovazioni che si preparano ai nastri di partenza c'è la denuncia Iva precompilata, che segue l'onda della dichiarazione dei redditi e dell'Isee. Attingendo alla banca dati digitale (che dal debutto della fattura elettronica comprende anche i corrispettivi e gli importi Iva) da febbario per una platea di 2,3 milioni di soggetti sarà possibile ottenere automaticamente la dichiarazione Iva. Si tratta, come precisa ilsole24ore.com, di uno degli obiettivi da mettere a segno entro la metà dell'anno per poter incassare la quarta rata di aiuti.



L'evoluzione di PagoPA

Ma c'è anche un'altra novità che riguarda le imprese. L'Agenzia delle entrate farà infatti il suo ingresso nella Piattaforma notifiche digitali di PagoPA.



Questo significa che i professionisti e le società potranno icevere le notifiche del Fisco direttamente dal proprio dispoitivo mobile o computer, sia tramite l'app IO che la Pec. Secondo le previsioni in corso d'anno potrebbe anche arrivare la possibilità di pagare gli importi dovuti all'Agenzia delle entrate direttamente tramite l'applicazione. Il tutto va in direzione di un progressivo superamento del modello F23, che andrà di fatto a confluire nell'F24.