Nuovevacanze, al via domani la Convention 2023: i temi di questa edizione

Si alza domani a Disneyland Paris il sipario sulla Convention Nuovevacanze 2023. Al centro di questa edizione, la digitalizzazione e la modernizzazione della distribuzione, nonché i progetti per i prossimi anni.

“Il 2023 si prospetta un anno decisamente interessante, ricco di numerose opportunità di prodotto trainate da segnali di forte ripresa. È proprio questo che ha portato Nuovevacanze a convergere numerose energie sull’evento - spiega in una nota il ceo di Nuovevacanze, Corrado Lupo (nella foto) -. Sarà certamente tra le nostre migliori Convention di sempre ed i pillar principali su cui discuteremo saranno: pianificazione e condivisione di ciò che sarà la distribuzione organizzata nei prossimi 5 anni. Molteplici le sorprese e i contenuti divertendoci in una delle destinazioni più belle d’Europa, Disneyland Paris”.



Tra i momenti salienti, il contest ‘Magic Moment’, una sfida digitale che vedrà la presenza di alcuni dei più abili content creator italiani; e gli ‘Awards Nuovevacanze 2023’, con la premiazione di cinque agenzie per i risultati ottenuti nel 2022.



Main sponsor presenti alla Convention saranno: Disneyland Paris, Msc Crociere, Spencer & Carter, Partners Sand, Albatravel, Civitatis, Dolphin, Going e Travel Experience T.O..