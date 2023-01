"Siamo certi, e gli accadimenti della stagione invernale ce lo hanno dimostrato, che tutta la filiera cercherà di contenere al massimo gli aumenti per non intaccare troppo una domanda che, come già accaduto negli ultimi mesi dello scorso anno, è ancora in crescita”. Sergio Testi (nella foto), direttore generale del gruppo che fa capo a Franco Gattinoni, riassume così l’approcco del mercato alla spinosa questione dei prezzi. A ‘mitigare’ gli effetti dell’inflazione ci pensa infatti una domanda sostenuta che, aggiunge Testi, “potrà sicuramente portarci a chiudere il 2023 con risultati di fatturato superiori al 2019 (forse di passeggeri no, ma di fatturato sicuramente sì)...”. (Continua sulla digital edition di TTG Magazine)