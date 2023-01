Roma: nasce l’Osservatorio sul turismo per monitorare le leggi sul settore

Tenere sotto osservazione le leggi che riguardano il mondo del turismo, fornire i servizi necessari, oltre che informare, gli operatori del settore e formare oltre diecimila commercialista. Sono questi gli obiettivi del nuovo Osservatorio sul Turismo voluto dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, presieduto da Giovanni Calì.

Il nuovo organo, si legge su borsaitaliana.it, sarà composto da dieci membri in totale, otto dei quali commercialisti esperti più un architetto e un avvocato.



"Il turismo è pienamente ripartito dopo la pandemia e, in Italia e nel mondo, Roma recita un ruolo da protagonista – ha sottolineato Calì -. Roma quest'anno ha generato l'8,7% del Pil turistico nazionale, per un reddito di 7,6 miliardi di euro, un risultato che è più del doppio del valore di Milano, seconda classificata. Si tratta dunque di una risorsa molto importante, soprattutto dopo la pandemia che aveva rallentato e in alcuni periodi azzerato i flussi turistici".