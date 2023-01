Viajes El Corte Inglés entra nel Metaverso

Viajes El Corte Inglés nella realtà virtuale. Il Gruppo ha creato uno suo Metaverso in collaborazione con Nostraverse Ltd, azienda specializzata in piattaforme di virtual reality a livello internazionale.

Il Metaverso di Viajes El Corte Inglés permetterà agli utenti di esplorare l’offerta, interagire con l’azienda ed effetturare tour virtuali delle destinazioni, nonché partecipare a eventi virtuali, comodamente da casa.



Si tratta di uno strumento 'ispirazionale'. Attraverso la novità, i clienti potranno conoscere a fondo il prodotto e scegliere la destinazione ideale prima di recarsi nelle agenzie del gruppo e prenotare il viaggio.