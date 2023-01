Cisalpina Tours ottiene la Certificazione Iso 27001 per la sicurezza informatica

Cisalpina Tours investe nella cyber security. L’azienda del Gruppo Bluvacanze ha ottenuto a dicembre la Certificazione Iso 27001, relativa al Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni.

Iso/Iec 27001:2013 (Iso 27001) è lo standard internazionale che descrive le migliori pratiche da attuare per un Isms: sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, anche detto Sgsi, in italiano.



“Tecnica e tecnologia sono certamente pilastri della sicurezza informatica, ma l’uomo è l’ultimo controllore del sistema, a prescindere da quanto sia sofisticato l’apparato tecnologico – ha dichiarato Enrico Graziadio, cio del gruppo Bluvacanze -. Perciò, è fondamentale l’azione sul fattore umano, con una specifica formazione oltre che la riorganizzazione degli impianti organizzativi e procedurali”.



La Certificazione Iso 27001 affiancata alla Pci-Dss (standard di sicurezza dei dati delle carte di pagamento), acquisita da Cisalpina Tours già nel 2018, è un passo fondamentale per attuare procedure per la gestione di questi rischi.