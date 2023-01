BizAway lancia BizzyFlex per i viaggi di lavoro flessibili

Un nuovo servizio che consente di cancellare qualsiasi prenotazione (volo, treno, auto o albergo), senza spiegazioni, garantendo un rimborso dell’80% dell’importo speso. Questo è BizzyFlex, il nuovo servizio di BizAway progettato per venire incontro alle nuove esigenze dei viaggiatori d'affari.

"L’opzione BizzyFlex - si legge in una nota dell'azienda - è facilmente attivabile direttamente dalla piattaforma di BizAway, in cui è perfettamente integrata, dal momento della prenotazione fino alle 12 ore precedenti al check-in/orario di partenza ed è usufruibile fino a 3 ore prima".



Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Koala. “Questo nuovo servizio - evdienzia Luca Carlucci (nella foto), ceo e co-founder di BizAway - aggiunge un importante tassello ai servizi offerti dalla nostra piattaforma. La possibilità di cancellare qualsiasi prenotazione in qualsiasi momento, semplicemente cliccando un bottone, senza dover presentare alcuna documentazione e ricevendo immediatamente l'80% del rimborso è assolutamente rivoluzionaria per il mercato italiano".