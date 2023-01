Albatravel-Whl potenzia la squadra commerciale con due new entry

Potenziamento dell’area commerciale in casa del gruppo Albatravel-Whl in vista del lancio della nuova piattaforma di prenotazione albatravel.com.

Entrano a far parte della squadra Federico Calò, che seguirà le aree Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e Annalisa Cianfanelli che si occuperà dell'area del Lazio. Si uniranno alla squadra composta da Simonetta Cagelli che segue la Lombardia, Massimo Novarin il Veneto, Friuli, Trentino ed Emilia Romagna, Leonardo Camatti la Toscana, Anna di Colli l’Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, Roberto Pagnotta e Nino Crispo la Campania e infine Valerio Toscano e Tomas Crisafulli la Sicilia, Sardegna e Calabria.



“Annunciamo con orgoglio la nuova squadra che si qualifica di figure dalla forte esperienza – ha commentato il direttore commerciale Luca Riminucci -, allo scopo di potenziare ancor più il presidio territoriale ma soprattutto di aiutare le agenzie in questo importante momento di transizione per Albatravel. Ci apprestiamo infatti a lanciare la nuova piattaforma di prenotazione, alla luce della trasformazione tecnologica di cui siamo stati oggetto negli ultimi mesi, lavorando moltissimo con l’obiettivo di innovare e trainare il comparto delle prenotazioni per le agenzie e tutto il mercato b2b”.