Fiavet: “Al lavoro per misurare le perdite del turismo nell’Appennino”

Fiavet ha appreso con soddisfazione che le risorse per il Covid destinate al settore turistico in alcune Regioni saranno finalmente fruibili. Questop in base a quanto emerso durante l’incontro con il ministro del Turismo Daniela Santanchè, che ha anche specificato che verranno allocati fondi per gli impianti di innevamento e di risalita.

Nell’ambito del turismo montano dell’Appennino, ricorda Fiavet, operano moltissime agenzie di viaggi e tour operator che non hanno potuto lavorare nel periodo delle festività natalizie nei territori interessati e che sviluppano la loro attività soprattutto in questo periodo che viene considerato alta stagione. A questo proposito, il ministro ha annunciato la cassa integrazione per le categorie stagionali come i maestri di sci.



Fiavet-Confcommercio segnala inoltre la necessità di ammortizzatori sociali per il personale stagionale coinvolto, che potrebbero rientrare nel piano del Governo a sostegno di quanti non rientrano nella cassa integrazione ordinaria.

“Il ministro ci ha fatto richiesta di misurare l’entità delle perdite subite – afferma il presidente facente funzione di Fiavet, Giuseppe Ciminnisi – per cui coinvolgeremo immediatamente i nostri associati del settore del turismo dell’Appennino per capire le risorse di cui necessitano al fine di riparare al danno subito, confrontando gli introiti del 2019 con quelli attuali”.



“Apprezziamo l’impegno del ministro Santanché e il pragmatismo dimostrato in questa occasione, concentrandosi su pochi punti concreti con immediatezza e cercheremo di essere ugualmente solerti nel dare una risposta attraverso le nostre aziende associate”.