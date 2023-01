Turismo e startup: Manet Mobile acquisisce Edgar Smart Concierge

Manet Mobile Solutions, startup italiana che sviluppa soluzioni digitali per il settore alberghiero, acquisisce la piattaforma Edgar Smart Concierge, un'app che aiuta i property manager e i titolari di b&b e case vacanze a migliorare le performance e aumentare i ricavi.



Grazie a questa operazione, le soluzioni digitali Manet diventano immediatamente integrabili con oltre venti tra i più diffusi e importanti software hospitality, migliorando le caratteristiche di personalizzazione, adattamento e flessibilità dell’app Manet e spalancando le porte a un target di clienti sempre più ampio.



“L’acquisizione della piattaforma Edgar Smart Concierge - spiega il ceo Antonio Calia – rientra in un quadro più ampio di operazioni di consolidamento della nostra attività e del nostro sviluppo nel mercato hospitality mirate a favorire la diffusione dei nostri prodotti in contesti sempre più di larga scala”.

A. D. A.

Foto: I fondatori di Manet