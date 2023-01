Turismo olfattivo, l’ultima frontiera della scoperta del mondo

Dopo gli hotel, che da anni insistono su particolari note olfattive che li caratterizzano e li fanno ricordare ai loro ospiti, sembra che il turismo dell’olfatto stia diventano uno dei trend del prossimo futuro.

Il museo di Ulm, in Germania, ha lanciato un tour dal titolo ‘Follow your nose’, i cui si associano opere d’arte che ritraggono elementi odorosi come i giardini in fiore con profumi ricreati e messi a disposizione dei visitatori per collegare l’opera all’odorato. E prima di Ulm lo stesso esperimento è stato fatto dal Louvre di Parigi, che nel 2022 ha lanciato una nuova serie di tour olfattivi collegati alla propria collezione di nature morte e dal Museo del Prado, a Madrid, ha inaugurato una mostra olfattiva ispirata ai dipinti di Jan Brueghel “I cinque sensi”.



L’olfatto è l’unico senso direttamente collegato alla memoria e ai centri di apprendimento emozionale del cervello, spiega Rachel Herz, neuroscienziata della Brown University a National Geographic nonché esperta della scienza psicologica del profumo.



“Ecco perché l’olfatto ci offre un modo unico di scoprire il mondo che ci circonda - dice Herz -. La nostra esperienza olfattiva è intrinsecamente emozionale e istintiva, proprio per una questione di organizzazione neurale”.



Ora anche alcune destinazioni stanno tentando la strada del turismo olfattivo. Ad Amsterdam, il Museo della città ha lanciato “City Sniffers: A Smell Tour of Amsterdam’s Ecohistory”, un tour autoguidato, creato in collaborazione con Odeuropa, che include una mappa da grattare e annusare con diversi odori storici, tra cui un tradizionale pomander (o pomo d’ambra), una sfera profumata che un tempo si pensava potesse proteggere dalla peste.



Negli Usa l’artista e docente Kate McLean ha creato una pratica da lei stessa battezzata “smellwalking” (dall’unione delle due parole inglesi “smell”, olfatto, e “walking”, camminare). McLean guida questi tour a piedi in diverse città del mondo traducendo gli odori scoperti dai partecipanti in mappe di “paesaggi olfattivi" disegnate a mano. A gennaio annuserà e mapperà le strade e i siti del centro di Philadelphia, come ad esempio la fontana di Washington Square Park e la Liberty Bell.